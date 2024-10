La première nouveauté, baptisée Super Resolution, promet de donner un coup de boost à vos clichés flous ou de basse qualité. Grâce à elle, vous pourrez dire adieu aux photos de vacances ratées à cause d'un tremblement malencontreux. Cette fonctionnalité utilise l'IA pour analyser l'image et recréer les détails manquants, offrant ainsi une netteté accrue. On peut y voir un petit clin d'œil à la fonction « Netteté intelligente » de Google Photos, mais en version made in Microsoft.