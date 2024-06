Windows 11 : ces 5 fonctions que vous ne pourrez utiliser que sur un ordinateur Copilot+PC

Le 18 juin dernier, Microsoft a lancé les PC+Copilot, présentés comme « les PC Windows 11 les plus rapides et intelligents jamais conçus ». Ces machines embarquent des fonctionnalités inédites basées sur l'intelligence artificielle, vous permettant d'être plus productif, créatif et efficace dans votre communication. Voyons ensemble 5 de ces fonctions exclusives à la nouvelle génération d'ordinateurs Windows 11 alimentés par le processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm.