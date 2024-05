Quels PC sont compatibles avec Microsoft Recall ?

Ne comptez pas sur votre vieil Asus pour faire tourner l’IA localement. Microsoft a été claire sur le sujet : pour espérer profiter de GPT-4o dans Copilot et de Recall, il conviendra de viser des specs plus musclées. Configuration minimale requise : 16 Go de RAM, 8 processeurs logiques, 256 Go de stockage, dont au moins 50 Go de stockage libre pour autoriser l’enregistrement des captures d’écran par Recall. Mais surtout, prérequis incontournable, il faudra un ordinateur Copilot + PC, du nom de la nouvelle gamme de Surface présentée le 20 mai dernier. Autrement dit, une Surface Pro de 10e génération ou un Surface Laptop 6. Prix de départ estimés : 1119 euros.