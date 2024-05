L’une des fonctionnalités phares du nouveau Windows est déjà disponible sur d’anciens PC

D’après Microsoft, la fonctionnalité, qui prend des captures de votre écran toutes les 5 secondes pour vous permettre de retrouver tout ce que vous voulez sur votre ordinateur en un clin d’œil (quitte à menacer au passage votre vie privée), nécessite au moins 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et une puce dédiée à l’intelligence artificielle (NPU) capable d’exécuter 40 mille milliards d’opérations à la seconde. En pratique, Albacore est parvenu à la faire tourner sur une machine privée de NPU et équipée de seulement 4 Go de RAM.