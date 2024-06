Google planche sur un équivalent de Microsoft Recall pour Chromebook

D'après John Solomon, « Recall est intéressante en théorie, mais son application concrète pourrait s'avérer problématique ». Ce dernier reconnait la pertinence de vouloir mettre au point une fonctionnalité capable de mémoriser ce qui s'est passé sur l'appareil et de pouvoir recontextualiser les événements. Pour autant, il estime que la technologie Recall mise au point par Microsoft présente plusieurs failles et qu'elle se veut notamment trop intrusive pour les utilisateurs.

Voici ce qu'il a déclaré dans la longue et passionnante interview accordée à PC World :

« Je ne vais pas parler longuement de Recall, mais je pense que certaines personnes la trouvent intrusive parce qu'elle ne leur semble pas utile et qu'elles n'ont pas l'impression de l'avoir déclenchée ou d'en tirer un réel bénéfice. Si l'utilisateur dit, par exemple, '"nous sommes en réunion et nous discutons de sujets complexes", il peut être intéressant d'activer une fonction d'enregistrement qui, à la fin, s'avère utile pour prendre des notes et définir des points d'action. Mais c'est à l'utilisateur de décider d'activer cette fonction et de choisir dans quel contexte l'utiliser ».