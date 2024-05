Microsoft Recall : séduisant sur le papier, inquiétant en réalité ?

Présenté lors du Surface Event le 20 mai dernier, Microsoft Recall agite les foules. D'un côté, les partisans du progrès et les mémoires courtes, de l'autre, les frileux et les organisés. Et puis, il y a celles et ceux qui, comme nous, s'enthousiasment de voir poindre de nouveaux usages permis par l'évolution technologique, mais ne se cachent pas d'émettre des réserves quant à la manière dont ils sont induits.

Et c'est un peu ce qu'il se passe avec Recall : un outil fort ingénieux, mais dont les modalités d'exécution pas toujours claires laissent planer le doute sur la balance bénéfices-risques pour les données personnelles.