ChatGPT déploie une nouvelle fonctionnalité intéressante… dont l’Europe est privée

Appelée sobrement « mémoire », cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres système de l’application pour celles et ceux qui utilisent le service payant « ChatGPT Plus ». Dans la vidéo de démonstration publiée sur X, l’entreprise montre comment un internaute demande à ChatGPT de se souvenir de la race de son chien et de son chat. Dans un second temps et dans une nouvelle fenêtre de discussion, la même personne demande ensuite à ChatGPT de créer une image avec « ses animaux de compagnie faisant du surf » et la machine crée une image appropriée en allant justement piocher dans les « souvenirs » enregistrés.