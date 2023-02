Voici pourquoi ChatGPT est un désastre pour votre vie privée

Tout ça part d'une bonne intention, mais cela signifie aussi que tout ce que vous dites à ChatGPT (et ce qu'il vous dit aussi) est vraisemblablement enregistré et gardé bien au chaud quelque part. L'effet pervers de la situation est que vous risquez même d'en révéler beaucoup plus à l'IA qu'à n'importe quel autre service internet que vous utiliseriez. L'aspect conversationnel peut évidemment favoriser certaines demandes (même les plus folles) et pousser à livrer certaines informations que l'on ne fournirait/demanderait pas ailleurs. Et tout ceci reste lié à votre adresse mail et à votre numéro de téléphone…