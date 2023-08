Vous ne voulez pas que ChatGPT aspire les connaissances de votre site ? C'est désormais possible !

Entre les grèves de scénaristes, les plaintes d'artistes et le besoin immédiat de créer de nouvelles réglementations, les programmes tels que ChatGPT ou Midjourney ont provoqué un sacré remue-ménage, c'est le moins que l'on puisse dire. Ayant besoin de collecter de nombreuses connaissances pour se former, ils se sont naturellement tournés vers Internet pour en obtenir le plus possible. Cependant, la protection des données personnelles des internautes et de la propriété intellectuelle des créateurs et autres organisations est rapidement devenue un point sensible, au point de provoquer de nombreuses levées de boucliers.

Les intelligences artificielles ont le potentiel d'apporter énormément de changement dans nos habitudes, en bien ou en mal. Cependant, leur utilisation soulève des questions que nos sociétés n'ont pas encore réussi à aborder pleinement et sur lesquelles il n'existe pas de consensus. Les IA génératives développées par les géants de la tech vont donc devoir s'adapter un peu, sous peine de recevoir un énorme retour de bâton qui pourrait bien ralentir leur développement plus qu'autre chose.

C'est pourquoi le secteur travaille main dans la main avec les institutions gouvernementales pour s'adapter sereinement à nos sociétés. En témoigne un accord signé avec la Maison-Blanche par plusieurs entreprises d'IA, dans le but de développer un système permettant de savoir si quelque chose a été généré par l'intelligence artificielle ou non. Et si tout le monde ne promet pas de cesser d'utiliser les données des utilisateurs pour développer ses produits, il se pourrait que de nombreux détracteurs de ChatGPT et compagnie trouvent l'approche d'OpenAI inspirante. Cependant, cette dernière ne se retient pas de préciser que « permettre à GPTBot d'accéder à votre site peut aider les modèles d'IA à devenir plus précis et à améliorer leurs capacités générales et leur sécurité ».