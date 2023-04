Qui est OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT ?

Si ces différentes innovations ont été remarquées par les spécialistes de l'intelligence artificielle, ainsi que par les technophiles, rien ne pouvait prévoir le succès délirant de ChatGPT.

Dérivé du modèle GPT-3.5 et présenté en novembre 2022, cet outil gratuit et disponible pour tous les utilisateurs et les curieux est basé sur un nombre encore plus vaste de données textuelles. Les premiers testeurs sont épatés par la qualité et la rapidité à laquelle ChatGPT est capable de donner une information, de composer un poème ou encore une rédaction. Il lui suffit de quelques secondes pour comprendre le contexte et proposer une solution plus ou moins longue en fonction des demandes. ChatGPT est également capable de prendre en compte les premiers messages saisis par l'utilisateur, pour donner le sentiment de tenir une conversation avec la machine.