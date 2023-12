2023, l'année où l'intelligence artificielle est devenue grand public

Et même si les grandes entreprises de la tech se sont rassemblées pour être plus efficaces dans leurs initiatives de régulation, il était évident que les gouvernements devaient vite entrer dans la danse. L'Union européenne a été la grande entité à légiférer le plus rapidement et le plus complètement.

Car contrairement à ses concurrents internationaux, Bruxelles a déjà trouvé un accord pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle sur le Vieux Continent. L'AI Act va ainsi mettre en place différentes catégories d'intelligences artificielles, avec un niveau de contraintes corrélé à la dangerosité potentielle de la technologie et des amendes importantes pouvant être prononcées.

Aux États-Unis, la réflexion est encore en cours, même si les autorités n'ont pas souhaité aller aussi vite que l'Europe. Une rencontre au sommet avait notamment été organisée en ce sens au mois de septembre entre les grandes entreprises du secteur et des sénateurs. Du côté de son grand rival, la Chine, Pékin a évidemment très vite imposé des règles pour le développement des IA, afin d'en garder le contrôle. Enfin, des pays comme le Royaume-uni veulent voir plus loin sans trop perdre de temps, et promeuvent dores et déjà une régulation mondiale de l'intelligence artificielle.