Attention aux arnaques au clonage de voix par l'IA : vous êtes de plus en plus nombreux à tomber dans le piège

Cloner une voix à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est possible. Plus inquiétant encore, il est possible de le faire à partir d'un enregistrement audio de 3 secondes seulement. Le clonage de voix par IA est ainsi de plus en plus utilisé par les pirates pour mener des arnaques, cibler et piéger un nombre de plus en plus important d'utilisateurs français.