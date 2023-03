Vidéos générées par IA : la techno n'est pas prête... mais elle va vous faire bien rire, c'est déjà ça

Clairement, on est encore très loin des images magnifiques générées par IA qui ont commencé à pulluler sur la Toile. Pourtant, si l'on revenait un an en arrière et que l'on regardait ce qui était permis par les premières IA génératives d'images, on ne devrait pas être trop pessimiste sur l'avenir de cette technologie à moyen terme.

De plus, des spécialistes du domaine se sont lancés dans l'aventure. Stable Diffusion justement, qui propose l'une des meilleures intelligences artificielles pour la création d'images, est maintenant sur le coup pour développer le même genre de logiciel pour les vidéos. Alors, à votre avis, est-ce que d'ici disons trois ans, vous pourrez faire votre propre film maison grâce à une IA proposée sur le Net ?