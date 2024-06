Google Deepmind : ce nouvel outil IA pour les vidéastes va vous bluffer !

Le prompt, c'est un mot qui s'est vite imposé depuis l'explosion de l'IA générative, et qui désigne la demande par écrit faite à une IA pour générer du contenu. Mais à peine arrivé, il se pourrait bien que ce concept soit déjà un peu obsolète. En effet, Google vient aujourd'hui de sortir une IA générative d'un nouveau genre, qui produit de la musique à partir d'une simple vidéo.

Grâce à cet instrument, Google explique qu'il sera dorénavant possible de réaliser « une musique dramatique, des effets sonores réalistes ou des dialogues qui correspondent aux personnages et au ton d'une vidéo. » Et le résultat est bluffant, comme le montre l'exemple ci-dessous !