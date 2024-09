Et c'est justement cette technologie, baptisée Content Credentials 2.1, que la firme de Mountain View souhaite incorporer dans ses produits phares. À commencer par son moteur de recherche. La fonctionnalité About this image , qui n'est pas encore disponible en France, permet déjà de fournir plus de contexte et d'informations sur les images trouvées via Search. Elle indiquera, « dans les prochains mois », si le contenu a été généré par l'IA.