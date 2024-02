Meta va identifier les images générées par IA sur ses réseaux sociaux

L'IA générative est une technologie particulièrement fascinante avec sa capacité de produire des textes et des images à partir d'une demande formulée en quelques mots. Mais entre de mauvaises mains, elle peut aussi véhiculer des informations trompeuses, ce qui peut avoir des effets potentiellement catastrophiques sur les sociétés. Alors, comme d'autres avant lui, le groupe Meta veut pouvoir distinguer les vraies images des fausses. Et ce devrait être possible d'ici à la fin du printemps prochain.