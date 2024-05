IA : OpenAI avance dans la détection d'images générées par Dall-E

L'IA générative a été le dernier bond en avant technologique grand public. Mais si les outils qui nous sont proposés depuis environ un an et demi sont fascinants, ils ouvrent aussi malheureusement la porte à toutes les entreprises de désinformation inimaginables, en floutant la frontière entre le vrai et le faux. Pour cette raison, des entreprises comme Microsoft ne veulent pas mettre sur le marché des outils comme celui qui permet de créer une fausse vidéo à partir d'une seule photo. Et pour ceux qui ont déjà commercialisé leur produit, c'est maintenant l'heure de créer les outils permettant de les réguler.