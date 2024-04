Meta va bientôt indiquer sur ses réseaux quand une vidéo a été générée par l'IA

En moins d'un an et demi, l'intelligence artificielle est passée d'un simple chatbot comme ChatGPT, certes déjà fascinant, à tout un ensemble d'outils qui peuvent produire jusqu'à des vidéos grâce à un simple prompt, comme avec Sora. Une technologie qui promet beaucoup, mais, qui, parallèlement, pourrait faire beaucoup de mal en brouillant un peu plus la limite entre le vrai et le faux. C'est pour essayer de garder cette limite intacte que Meta va mettre en place une nouvelle politique.