YouTube demande aux créateurs de signaler quand un contenu est modifié ou synthétisé par une IA

Les semaines à venir marqueront le déploiement progressif de ces étiquettes sur toutes les plateformes et formats de YouTube, débutant avec l'application mobile et s'étendant par la suite aux ordinateurs et téléviseurs. Si YouTube souhaite offrir à sa communauté le temps nécessaire pour s'habituer aux nouvelles procédures et fonctionnalités, des mesures de conformité seront envisagées pour les créateurs qui omettent régulièrement de divulguer ces informations. YouTube se réserve le droit d'ajouter des étiquettes de manière proactive, surtout si le contenu modifié ou synthétique risque de tromper ou induire en erreur.



Dans le même temps, la mise à jour des règles de confidentialité est elle aussi en cours. Elle permet d'ores et déjà aux utilisateurs de solliciter la suppression de contenus générés par l'IA ou d'autres contenus synthétiques ou modifiés qui imitent une personne identifiable, incluant son visage ou sa voix.



On l'a bien compris, YouTube entend bien profiter du développement de l'intelligence artificielle générative au sein de sa plateforme et encourager les créateurs de contenus à y avoir recours. En imposant un certain cadre à ses créateurs et permettant aux utilisateurs d'être également acteurs, la plateforme montre qu'elle est à la fois transparente et à l'écoute de sa communauté.