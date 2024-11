Invidious agit comme un intermédiaire entre l'utilisateur et YouTube, offrant une interface web épurée et axée sur la confidentialité. Les utilisateurs peuvent visionner des vidéos sans être bombardés de publicités et sans être suivis par les algorithmes de YouTube. Invidious permet également d'accéder à des fonctionnalités comme les abonnements, les playlists et même le téléchargement de vidéos, le tout sans nécessiter de compte Google.