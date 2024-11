Les logiciels gratuits de capture vidéo peuvent présenter diverses limitations. La plus fréquente est la durée maximale d'enregistrement, qui peut être limitée à quelques minutes seulement, obligeant l'utilisateur à redémarrer l'enregistrement pour des sessions plus longues. Certains logiciels ajoutent également un filigrane sur la vidéo capturée, ce qui peut être gênant pour des utilisations professionnelles ou de diffusion. De plus, les versions gratuites offrent souvent un nombre restreint de fonctionnalités : moins d'options de formats de sortie, absence de fonctionnalités avancées comme l'enregistrement programmé ou la capture d'une zone spécifique de l'écran. Les versions payantes, en revanche, proposent généralement une expérience plus riche et plus flexible, sans ces contraintes.