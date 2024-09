L'IA, nouvelle coqueluche technologique, fait des merveilles… et des ravages. Deepfakes, voix clonées, contenus synthétiques : autant de mirages numériques qui donnent des sueurs froides aux artistes du monde entier. YouTube, conscient de l'enjeu, a décidé de monter au créneau il y a déjà quasiment un an. D'un côté, cette technologie promet monts et merveilles, permettant des créations inédites et des possibilités infinies. De l'autre, elle menace l'intégrité même des créateurs, leur identité devenant aussi malléable qu'une pâte à modeler numérique.

Cette année, la plateforme a déjà mis en place un système de signalement des contenus générés par IA, mais jeudi dernier, la plateforme a décidé d'aller encore plus loin. Elle vient de dévoiler un arsenal d'outils de détection d'IA, visant à protéger l'ensemble de son écosystème créatif. Artistes, acteurs, musiciens, athlètes : tous sont dans le viseur de cette initiative. L'objectif ? Empêcher que leurs visages ou leurs voix ne soient utilisés à leur insu dans des vidéos générées par intelligence artificielle.