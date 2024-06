YouTube négocierait avec de grands labels de musique pour de nouveaux outils d'intelligence artificielle

En mai, à l’occasion de sa conférence développeurs Google I/O, le géant de Mountain View a évoqué le développement de son IA de génération musicale Lyria et d’une suite d’outils nommée Music AI Sandbox. « Ces outils sont conçus pour offrir un nouveau terrain de jeu à la créativité, permettant aux utilisateurs de créer de nouvelles sections instrumentales à partir de zéro, de transformer le son de nouvelles manières et bien plus encore », explique Google.