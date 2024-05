Fredonner pour trouver une chanson, c'est le pari de YouTube Music sur Android

D'après les premiers tests effectués par Wes Davis, la fonctionnalité semble plutôt redoutable, même si elle présente encore quelques rares imperfections. En effet, dans la plupart des cas, YouTube Music aurait reconnu sans grande difficulté les airs sifflés et fredonnés par le journaliste. Cependant, dans certaines situations, l'application aurait commis quelques petites erreurs, confondant par exemple « Bat Out of Hell » de Meat Loaf avec « Animal Attraction » de Reckless Love. Rien de bien méchant donc, vous l'aurez compris.

Exception faîte de quelques ratés, force est de constater que la fonctionnalité de reconnaissance de chansons à venir dans YouTube Music s'annonce plutôt efficace, en plus de faire preuve d'une grande réactivité. D'après Wes Davis de The Verge, celle-ci serait même plus rapide que la fonctionnalité « Hum to search » de Google, déployée il y a de cela plusieurs années.