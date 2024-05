À l'heure actuelle, ce sont six de ces nouveaux Audio Émojis que l'équipe de 9to5Google est parvenue à déverrouiller. On devrait ainsi bientôt pouvoir activer des applaudissements pendant nos conversations, mais aussi un rire, une célébration, un son évoquant la tristesse, un autre faisant office de roulement de tambour, et enfin… un pet.