IA : Gemini va être disponible sur plus de smartphones Android

On voit de plus en plus l'IA générative s'imposer partout, que ce soit chez les plus grandes entreprises au monde, comme Coca-Cola, ou alors dans les appareils juste à côté de nous (ou dans notre poche !). C'est ainsi que l'IA Gemini peut être utilisée sous forme d'application pour tous ceux qui ont la version Android 12 sur leur smartphone.

Et dorénavant, il ne faudra même plus avoir la dernière version de cet OS pour converser avec le chatbot de Google ! En effet, le spécialiste des applications Google sur X, AssembleDebug, a indiqué à Android Authority qu'un petit changement avait été effectué sur l'APK de Gemini. Sa toute dernière version, en date du 22 avril, indique qu'elle supporte maintenant Android 10 ou plus.