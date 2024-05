Google Gemini dévoile de nouvelles extensions, et devinez quoi, elles sont disponibles en Français : voici quelques exemples

Quelques jours après avoir annoncé l'arrivée de Gemini sur les smartphones tournant sous Android 10, Google présente aujourd'hui une série de mises à jour importantes pour son assistant conversationnel. Concrètement, celles-ci visent à le rendre plus accessible et plus puissant auprès des utilisateurs du monde entier. Parmi les nouveautés les plus notables, nous retrouvons le déploiement d'extensions en français, une nouvelle façon d'accéder à Gemini depuis le navigateur Chrome et l'extension de l'application mobile à davantage de langues et de pays.