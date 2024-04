Google I/O : la grande conférence approche, avec de l'IA ou encore Android 15, voici ce qui vous attend

Comme indiqué sur le site officiel de l'événement, les développeurs peuvent dès à présent planifier leur propre I/O 2024 en choisissant les conférences qu'ils souhaitent suivre et les sessions techniques auxquelles ils désirent participer. On dénombre pas moins de 16 thématiques qui viendront agrémenter l'événement : Accessibilité, IA/Machine Learning, Android, Angular, AR/VR, Chrome OS, Cloud, Conception, Firebase, Flutter, Go, Google Play, Lieu/Maps, Maison connectée, Wear OS et Web.