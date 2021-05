Google I/O 2021 : qu'attendre de la conférence de ce mardi 18 mai ?

La rumeur est largement éventée depuis plusieurs semaines : Google travaille à une nouvelle version de ses écouteurs sans-fil à un prix plus abordable que les 199 € demandés pour les Pixels Buds aujourd'hui. Le constructeur a même publié par erreur un visuel de ses prochains accessoires dans un tweet très vite supprimé.

Les Pixels Buds A seraient donc similaires aux Pixel Buds, avec toutefois un design plus sobre et monochrome. Ils bénéficieraient tout de même de contrôles tactiles pour contrôler sa musique et accéder à Google Assistant.

Reste à connaître la date de sortie et le prix de ces Pixel Buds A, et Google pourrait profiter de sa longue prise de parole pour officialiser ses nouveaux écouteurs true wireless.