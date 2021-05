Android 12 : la nouvelle interface se dévoile avant la Google I/O

Comme nous pouvons le constater dans la vidéo en début d'article, Android 12 embarque un nouveau widget pour le contrôle de la lecture des fichiers audio depuis la barre de notifications. Les boutons pour l'activation et la désactivation du Wi-Fi sont également remaniés.

On remarque aussi des changements au niveau des widgets de météo et de l'horloge, ainsi que de l'outil de contrôle du volume, parmi bien d'autres modifications mineures et de nouvelles animations. Il semble que le design d'Android va avoir droit à sa plus profonde refonte depuis plusieurs années.

Au programme également : le groupage des notifications entre les applications (pour avoir un seul élément regroupant toutes les notifications des apps de messagerie par exemple) et un nouvel écran de verrouillage. Nous en saurons donc plus dans quelques jours à l'occasion du Google I/O.