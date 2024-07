Made by Google 2024 : des Pixel 9 à Android 15, en passant par Gemini et la Pixel Watch 3, ce qu'on attend de l'événement

Google semble également revoir sa stratégie concernant la dénomination de ses appareils. Le choix du nom Pixel 9 Pro Fold plutôt que Pixel Fold 2 laisse imaginer une intégration plus poussée avec la gamme Pixel classique. Enfin, l'évènement devrait faire la part belle aux accessoires connectés avec la présentation de la Pixel Watch 3, de la Pixel Watch 3 XL et des Pixel Buds Pro 2.



Si Google parvient à concrétiser ses ambitions en matière d'IA et de hardware, cet évènement « Made by Google » 2024 pourrait bien marquer un tournant pour la firme de Mountain View sur le marché des smartphones. Pour le savoir, rendez-vous dans environ trois semaines, soit plus exactement le 13 août 2024 à 19 h (heure française).