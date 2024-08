Mais, les dernières semaines nous l'ont bien prouvé : il y a parfois un monde entre ce que les entreprises américaines de la tech annoncent et les fonctionnalités qui traversent effectivement l'Atlantique. Refroidies par les politiques protectionnistes de la Commision européenne concernant l'IA et la collecte de données personnelles, beaucoup (comme Apple, dont l'IA ne sera pas disponible immédiatement en France) préfèrent jouer la prudence pour être sûrs de leur coup et s'épargner de lourdes amendes.