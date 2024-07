Google Pixel 9 : une nouvelle fonction IA vous permettrait d'enregistrer et de transcrire vos appels

Si elle venait à se confirmer, cette nouvelle fonctionnalité pourrait être particulièrement intéressante au niveau professionnel. Les coups de fils passés au travail contiennent en effet en général un certain nombre d'informations qu'il est à l'heure actuelle nécessaire de saisir à la main. Avec Call Notes, il suffira de lancer la fonctionnalité, et la transcription se fera tout seul. Autant dire qu'il manque plus, dans cette même idée, qu'une option permettant de résumer !

À noter que d'après les diverses rumeurs qui nous sont parvenues, Call Notes serait loin d'être la seule fonction IA arrivant avec les Pixel 9. « Circle to Search », qui permet de sélectionner un objet sur une image pour effectuer une recherche lui correspondant, et « Pixel Screenshots », destinée à analyser et traiter les informations des captures d'écran, feraient ainsi leur apparition. De quoi établir rapidement une réputation de smartphone IA pour les Pixel 9 ?