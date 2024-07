Le Google Pixel 9 pourrait proposer une fonctionnalité d'IA proche de Microsoft Recall

Google resserre toujours plus l'écart entre ses smartphones de haut et milieu de gamme. Fidèle à ses prédécesseurs de la série « Pixel a », le Google Pixel 8a incarne une proposition de valeur solide pour ceux qui cherchent un appareil performant à un prix accessible. Adoptant un meilleur écran que par le passé, ce modèle hérite surtout de l'excellent processeur Google Tensor G3 et de l'intégration poussée de l'intelligence artificielle du géant américain.

À la clé : une expérience utilisateur fluide et réactive, adaptée aussi bien aux tâches quotidiennes qu'aux exigences des applications plus gourmandes. La photographie reste un des points forts de l'appareil, grâce à des objectifs avancés, des fonctions de retouche intelligentes et une qualité d'image qui se distingue nettement dans sa catégorie de prix.

Malgré quelques (légers) défauts et quelques (menues) concessions, le Google Pixel 8a se révèle, cette année encore, une option robuste pour quiconque souhaite s'offrir la qualité et la performance caractéristiques des smartphones Pixel, sans avoir à payer le prix d'un téléphone premium.