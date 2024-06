Google se lâche : des nouveautés Pixel présentées en août, le Pixel 9 Pro apparaît en vidéo

Pour rappel, c’est habituellement en octobre que Google lance ses smartphones et montres Pixel. La présentation des Pixel 8 et 8 Pro et de la Pixel Watch 2 date du 23 octobre 2023. Google a-t-il décidé de prendre de l’avance pour couper court aux divulgations en cascade autour de ses produits, ou pour se positionner plus favorablement pour les ventes de rentrée et de fin d’année face à l’iPhone 16 ?