Les Google Pixel 8 et la Pixel Watch 2 font le plein de nouvelles fonctionnalités

La recherche inversée à partir d’un numéro de téléphone inconnu est l’une des nouveautés de cette mise à jour de juin qui bénéficie aussi aux smartphones Pixel 6, Pixel 7 ainsi qu’au Pixel Fold. L’application photo s’enrichit d’une détection automatique en HDR+ avec une pression sur l’obturateur qui identifie le moment où le sujet est souriant et l’image nette (disponible sur le Pixel 6 et suivants, le Pixel Fold et la Pixel Tablet). On pourra aussi choisir manuellement l'objectif que l’on préfère utiliser lors d’une prise de vue (disponible sur les Pixel Fold, Pixel 6, Pro, Pixel 7 Pro et Pixel 8 Pro).