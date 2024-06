Google Pixel 9 : un gain de performance modeste par rapport au Pixel 8 ?

D’après ces images, le Pixel 9 a obtenu un score de 1071616, le Pixel 9 Pro 1148452 et le Pixel 9 Pro XL 1176410. En comparaison, le Pixel 8 a obtenu un score de près de 900 000 et le Pixel 8 Pro 1142984. En l’état actuel, le Tensor G4 apporte un gain de performance de l’ordre de 15%. Autrement dit, le Tensor G4 serait un peu plus véloce que le Tensor G3 actuel, mais pas au point que cela vraiment en usage courant du smartphone.