NVIDIA : un processeur ARM avec GeForce intégrée pour les PC Windows en 2025 ?

Ainsi, la partie traitement de la puce serait basée sur l'architecture Cortex-X5 BlackHawk d'Arm, d'une carte graphique intégrée NVIDIA Blackwell, la prochaine puce d'IA superpuissante de l'entreprise, et d'une mémoire LPDDR6, le tout dans un seul et même boîtier. Concernant le nœud utilisé, les systèmes 3 nm d'Intel et de TSMC sont cités, le constructeur taïwanais semblant tout de même un choix logique que son homologue américain au vu des collaborations récentes de NVIDIA.