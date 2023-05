NVIDIA, l'entreprise qui valait 1 000 milliards ?

NVIDIA, 30 ans depuis quelques semaines, est plus que jamais dans les petits papiers de mastodontes de la tech comme Google et Microsoft, qui équipent leurs centres de données de GPU NVIDIA A100 pour entraîner leurs robots conversationnels respectifs, Bard et ChatGPT. Et cela ne semble être qu'un début. Voilà NVIDIA devenue la sixième plus grande entreprise jamais cotée en Bourse (au regard de sa capitalisation).