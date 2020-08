Chez NVIDIA, les GeForce ne sont plus la première source de revenus

La répartition des revenus de NVIDIA s'établit ainsi : en croissance de 54% sur un an, la branche « data center » a généré 1,74 milliard de dollars contre 1,65 milliard de dollars pour le « gaming » qui ne progresse « que » de 24% sur un an. Notons que ce dernier rassemble les cartes graphiques GeForce et les revenus du service de Cloud gaming GeForce NOW.

De manière plus générale, NVIDIA annonce un trimestre fiscal record avec un chiffre d'affaires de 3,87 milliards de dollars. Il est en hausse de 50% par rapport à l'année dernière et de 26% par rapport au précédent trimestre. Il s'accompagne d'un bénéfice net de 622 millions de dollars en progression de 13% sur un an, mais en baisse de 32% par rapport au dernier trimestre.

Tout va pour le mieux donc pour NVIDIA et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le lancement de la nouvelle génération de cartes graphiques GeForce - les fameuses Ampère attendues pour septembre - sera de nature à chambouler ce nouvel ordre des choses.