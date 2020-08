Nvidia : la RTX 3080 déclinée en trois modèles se confirme et arriverait dès septembre

La confirmation semble en tout cas faite que NVIDIA a bien trois variantes de la RTX 3080 sur le feu, désignées en interne par les références PG132-10, PG132-20 et PG132-30 (découvertes par un utilisateur chinois du forum ChipHell). On retrouverait ainsi une RTX 3080 Ti (PG132-10), remplaçante de la RTX 2080 Ti actuelle, équipée d'un GPU haut de gamme GA102 et de 24 Go de VRAM.

À ses côtés, deux RTX 3080 déclinées en versions 20 (PG132-20) et 10 Go (PG132-30) de VRAM pour des performances que l'on imagine déjà bien différentes pour certaines tâches lourdes.

Ces deux derniers modèles arriveraient l'un et l'autre en septembre, avec un lancement en début de mois pour le modèle 20 Go et mi-septembre pour la RTX 3080 10 Go.