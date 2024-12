Nous avons d'abord eu des précisions à propos des benjamines de la nouvelle gamme. Elles pourraient d'ailleurs ne sortir que plus tard puisque, pour le moment, on ne parle même pas d'elles pour le premier trimestre.

« Elles », ce sont les GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti. Des cartes qui, selon toutes vraisemblances, seront basées sur le GPU GB206 et dotées d'un bus mémoire 128-bit avec de la GDDR7 dans les deux cas. Ce qui change en revanche, et ce n'est pas anodin quand on voit la gourmandise de jeux récents comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, c'est la quantité de mémoire.

Ainsi, alors que la GeForce RTX 5060 Ti pourrait bien être dotée de 16 Go de VRAM, il ne serait question que de 8 Go sur la RTX 5060, c'est-à-dire autant que la majorité des cartes RTX 4060/RTX 4060 Ti, mais moins que certains modèles un peu plus mieux équipés.