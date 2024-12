NVIDIA explique qu'avec GeForce Greats, il s'agit de célébrer cet anniversaire exceptionnel et de nous « emmener pour un voyage nostalgique à travers les plus grandes merveilles du jeu PC de tous les temps », avant de « regarder ce que nous réserve le futur ».

GeForce Greats se déroule sur les réseaux sociaux et promet des récompenses toujours plus importantes à mesure que l'engagement des joueurs progresse. La chose se déroule depuis jeudi dernier et se poursuivra jusqu'au 6 janvier prochain avec de nombreuses récompenses à la clé. Le plus simple est encore de jeter un œil chez NVIDIA si vous êtes intéressé.