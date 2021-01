CES 2021 : comment suivre les annonces de NVIDIA en direct ?

Logiquement, NVIDIA devrait présenter ses cartes graphiques pour ordinateurs portables GeForce RTX 30 Mobility lors de cette conférence. Par ailleurs, des fuites ont déjà confirmé le lancement prochain des GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060.



Néanmoins, les annonces ne devraient pas se limiter au marché des laptops. NVIDIA pourrait ainsi dévoiler ses cartes graphiques pour ordinateurs de bureau, notamment avec la GeForce RTX 3080 Ti et peut-être même une RTX 3060 Ultra 12 Go, dont nous évoquions le cas récemment.



Pour l’occasion, NVIDIA pourrait aussi annoncer son ouverture sur la technologie Smart Access Memory (SAM) d’AMD, avec une fonctionnalité maison nommée Resizable-BAR pour des processeurs Intel comme AMD. Rappelons que cette fonctionnalité permet au CPU d’accéder à l’intégralité de la mémoire tampon (VRAM) de la carte graphique pour un gain de performances qui peut aller jusqu’à 11 % en Ultra HD selon les jeux. MSI aurait d’ailleurs déjà activé le support Resizable-BAR sur ces cartes-mères compatibles.



Enfin, il y a de grandes chances pour que NVIDIA présente de nouveaux jeux qui feront office de vitrine à ses technologies DLSS et Ray Tracing. Outsiders, le RPG signé People Can Fly et édité par Square Enix, est ainsi pressenti pour exploiter ces fonctionnalités.