Une GeForce RTX 3060 Ultra 12 Go en cours de préparation, selon une fuite

Cet échelonnage se répliquerait au moins en partie avec l'apparition future de versions Ultra pour les RTX 3070 et 3080 plus tard en 2021… L'appellation Ultra pourrait d'ailleurs remplacer purement et simplement la lignée Super introduite l'année dernière, estime WCCFTech. Ce label induirait des cartes graphiques équipées d'une plus grosse portion de mémoire vidéo.

Pour sa part, la RTX 3060 Ultra serait commercialisée à partir de 449 dollars. Le modèle dévoilé par erreur chez ASUS (TUF-RTX3060U-O12G-Gaming) n'a toutefois pas encore dévoilé son prix de vente officiel. Au delà de ses 12 Go de GDDR6 (en lieu et place des 8 Go GDDR6X de la RTX 3060 Ti), il disposerait d'une meilleure interface mémoire. Cela pourrait notamment lui permettre de s'intercaler entre les RTX 3060 Ti et RTX 3070 en matière de performances.