NVIDIA : la GeForce RTX 3060 Ti est officielle et dépasse la 2080 SUPER

Nous avons des nouvelles concrètes de la RTX 3060 Ti. Attendue le 2 décembre prochain, a confirmé NVIDIA, la nouvelle carte milieu de gamme du fabricant au caméléon aura de la ressource et du tonus. Si l'on en croit les indices de performance partagés sous le manteau à certains médias spécialisés, la petite RTX 3060 Ti sera 1,4 fois plus rapide que la RTX 2060 SUPER… mais aussi et surtout plus rapide dans bien des cas que la RTX 2080 SUPER.