NVIDIA : une fuite confirme avant l'heure des performances de folie furieuse pour la RTX 3080

La RTX 3080 passée en revue a été couplée à une configuration axée sur un Core i9-10900K, 32 Go de DDR4 à 4133 MHz (CL17) et une alimentation 1 000 W Superflower LeadEX G1000. Le nouveau GPU de NVIDIA fonctionnait par ailleurs avec les pilotes de test officiels GeForce 456.16.

Comme le rappelle, WCCFtech, les résultats dévoilés méritent encore d'être pris avec des pincettes, mais la RTX 3080 apparaît environ 25 % plus rapide que la RTX 2080 Ti sous 3DMark Firestrike (Performance et Extreme), tout en devançant la RTX 2080 SUPER avec près de 45 % de performances en plus.

C'est toutefois en 4K que la carte donne le meilleur d'elle même en affichant cette fois jusqu'à 36 % de performance en plus que la RTX 2080 Ti, qui dispose pourtant de 1 Go de VRAM en plus.