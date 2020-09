Notre unboxing de la GeForce RTX 3080 de NVIDIA

En 1990, les détenteurs de Nintendo NES tombent nez à nez en boutiques avec un tout nouveau jeu : Dragon Ball. Un jeu lancé quatre ans plus tôt au Japon, qui promet une aventure particulièrement intense en compagnie d’un jeune Goku, alors en quête des sept boules de cristal. La promesse d’une adaptation 8 bits fidèle du manga phare de l’époque, et de quoi déclencher plus d’un achat compulsif. Mais tout cela c’était avant le drame bien entendu, avant que l’on ne se décide enfin à insérer la cartouche de jeu dans notre console…