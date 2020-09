RTX 30xx : les modèles customs des constructeurs tiers se dévoilent

MSI n'y va donc clairement pas avec le dos de la cuillère et annonce d'ores et déjà pas moins de 14 modèles de cartes RTX 30xx. Il les répartit en deux grandes gammes : Gaming et Ventus avec, à chaque fois, plusieurs variantes, plusieurs déclinaisons.

Sans grande surprise, chaque modèle de la gamme Gaming est dédoublé avec d'un côté le Gaming X et de l'autre le Gaming aux fréquences de fonctionnement sans doute un chouia réduites. Une gamme qui se caractérise par la présence du système de ventilation TORX Fan 4.0 logiquement plus ambitieux et plus efficace que le TORX Fan 3.0 des cartes Ventus.