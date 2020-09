La gamme Predator Orion d'Acer reçoit les nouvelles RTX 30xx

Dans les faits, Acer distribuera trois versions de ses Predator Orion : les 3000, les 5000 et les 9000. Ces trois déclinaisons auront droit au traitement « RTX 30xx » et on peut logiquement s'attendre à ce que la triple numérotation soit liée aux trois moutures de RTX présentées par NVIDIA, la RTX 3070, la RTX 3080 et la RTX 3090.

Rappelons qu'en juin dernier, Acer avait déjà annoncé le Predator X25, un moniteur dédié au jeu vidéo capable de grimper jusqu'à 360 Hz. Suite à la conférence de NVIDIA, Acer a souligné que ledit moniteur sera compatible avec le nouvel outil Reflex Latency Analyzer de NVIDIA : il doit permettre de déterminer la cause de la latence dans votre configuration.

Acer n'a en revanche communiqué aucun tarif ni aucune date de disponibilité pour ses nouveaux Predator Orion.